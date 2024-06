I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania stanno intervenendo, dalle prime ore del mattino, per lo spegnimento di un vasto incendio in un capannone commerciale a Misterbianco (Catania), in via Zenia, 3. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento anche con il supporto del personale del Nucleo Investigativo Antincedi dei Vigili del Fuoco, intervenuto da Palermo.

Le fiamme fortemente alimentare e le temperature elevate hanno impegnato severamente tutti il personale intervenuto. Sul posto, infatti, sono state inviate squadre sia dalla Sede Centrale del Comando che dai Distaccamenti provinciali, oltre al funzionario in servizio di guardia. I Vigili del Fuoco stanno ancora provvedendo al minuto spegnimento ed alla messa in sicurezza dei luoghi.

Il tetto crollato

Il tetto del capannone, che conteneva varie tipologie merceologiche, è parzialmente crollato e si sta operando in sicurezza dall’esterno e dall’alto con le autoscale.

Sul posto presenti anche militari dell’Arma dei Carabinieri e personale dell’Enel. È previsto anche l’intervento di tecnici dell’Arpa Sicilia, per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Gli incendi in Sicilia

Sette incendi sono divampati ieri in Sicilia. Quattro in provincia di Catania, una a Messina, uno ad Agrigento e uno a Caltanissetta che hanno visto impegnati i forestali e i vigili del fuoco. Nel Catanese, a Bronte, in contrada Ricchiscia; a Caltagirone in contrada Terrana; a Regalna in contrada Palmintelli; a Vizzini in contrada Fontana Fico. Nel messinese a Pettineo, nell’Agrigentino a Realmonte, in contrada Pergole, e nel Nisseno a Niscemi, in contrada Terrana.

Incendio a Bellolampo, l’Arpa al lavoro per valutazione qualità aria

Intanto sono al lavoro i tecnici dell’Arpa e i vigili del fuoco del nucleo Nbcr per la valutazione dell’aria nella zona della discarica di Bellolampo e anche nei quartieri prossimi agli impianti e ai comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Torretta.

Lo scorso anno dopo i primi dati era scattato l’allarme diossina. Per tutta la notte i vigili de fuoco e dell’azienda Rap, con l’ausilio dei mezzi movimento terra, della stessa ditta, hanno provveduto a spegnere i vari focolai d’incendio ricoprendo con terra i rifiuti. Al momento sono presenti sul posto due squadre che con il personale Rap stanno proseguendo le operazioni di interramento e raffreddamento. Non sono presenti più fiamme ma dai cumuli di rifiuti si sprigiona del fumo.

L’incendio nella notte

Bruciata tutta la notte la discarica di Bellolampo del Comune di Palermo gestita dalla Rap. Le fiamme sono state alimentate dal vento di scirocco. Come capita negli ultimi anni con il caldo e il vento l’impianto va a fuoco. Sono state impegnate almeno sei squadre nel corso della notte. Le fiamme da una prima ricostruzione hanno interessato una la telatura di una vasca in fase di riempimento. A commentare lo stato delle operazioni di spegnimento è stato il presidente di Rap Giuseppe Todaro.

”Siamo riusciti ad intervenire per tempo – ha dichiarato il leader del CdA della società Partecipata – Il monitoraggio viene fatto in modo costante. Abbiamo le immagini e attendo una relazione di servizio su quanto successo”. A supervisionare le procedure è il dirigente di Rap Massimo Collesano.

