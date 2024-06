Sul posto gli uomini della Rap e dei vigili del fuoco

Paura a Bellolampo all’interno della discarica a causa di un incendio che è divampato all’interno della settima vasca dell’impianto di stoccaggio dei rifiuti. A prendere fuoco è stata una parte dei rifiuti che si trovavano abbancati all’interno della prima tranche proprio della settima vasca. Ignote le cause del rogo. Sul posto si sono radunate diverse squadre dei vigili del fuoco e decine di uomini della Rap, che, con l’ausilio di alcune pale meccaniche hanno scaricato terra alla base delle fiamme per soffocare l’incendio. Sul posto sono intervenute diverse autobotti dei Vigili del Fuoco e i mezzi della Protezione Civile.

Incendio a Bellolampo, memoria torna a qualche anno fa

Il fuoco è divampato nel pomeriggio di ieri. Dalla catasta di spazzatura in fiamme si è sollevata da subito un’alta coltre di fumo. A rendere più complicate le operazioni di spegnimento è stato il vento che spirava sulle montagne alle porte di Palermo. Immediatamente la mente è corsa agli incendi precedenti e alle loro conseguenze. Negli ultimi anni per ben due volte i rifiuti in discarica hanno preso fuoco provocando incendi durati a lungo nel tempo che hanno creato apprensione e sparso diossina sulla città e sulle campagne limitrofe,

Todaro: “Intervenuti in tempo”

A commentare lo stato delle operazioni di spegnimento è stato il presidente di Rap Giuseppe Todaro.”Siamo riusciti ad intervenire per tempo – ha dichiarato il leader del CdA della società Partecipata – Il monitoraggio viene fatto in modo costante. Abbiamo le immagini e attendo una relazione di servizio su quanto successo”. A supervisionare le procedure è il dirigente di Rap Massimo Collesano.

L’ultimo incendio risale allo scorso autunno

Non è la prima volta che scoppia un incendio all’interno dell’impianto di Belloalmpo. L’ultimo, in ordine cronologico, fu quello che colpì l’area del TMB a settembre 2023. Ancora prima, in piena estate, la discarica alle porte di Palermo non fu risparmiata dalla cinta di fuoco che avvolse Palermo fra il 24 e il 25 luglio.

Sospesi i conferimenti in discarica

Da capire il destino dei conferimenti di rifiuti dalla città di Palermo. Al momento, gli stessi risultano sospesi in attesa che le fiamme vengano definitivamente domate. Si attendono al momento commenti ufficiali da parte del Comune di Palermo. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso.