Sul posto gli uomini della Rap e dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato all’interno della discarica di Bellolampo, a Palermo. A finire in fiamme è stata una parte dei rifiuti che si trovano all’interno della prima tranche della settima vasca. Ignote le cause del rogo. Sul posto si sono già radunate diverse squadre dei vigili del fuoco e decine di uomini della Rap, i quali stanno aiutando il personale del 115 con l’ausilio di alcune pale meccaniche.

Dagli uffici della società che gestisce l’impianto cittadino fanno sapere che il presidente Giuseppe Todaro sta monitorando la situazione sul posto in prima persona. Il fuoco è divampato nel pomeriggio. Dalla catasta di spazzatura in fiamme si sta sollevando un’alta coltre di fumo. A rendere più complicate le operazioni di spegnimento è il vento che sta spirando sulle montagne alle porte di Palermo. “Siamo riusciti ad intervenire per tempo – dice il presidente Giuseppe Todaro – Il monitoraggio viene fatto in modo costante. Abbiamo le immagini e attendo una relazione di servizio su quanto successo”.

Notizia in aggiornamento