Intervento dei vigili del fuoco

Paura a Santa Venerina, nel Catanese. Un incendio in un garage di un’abitazione a due elevazioni ha interessato due mezzi all’interno. In fiamme una Fiat Panda con impianto a gas (GPL) mentre nel garage era presente anche un camion. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Ad intervenire una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto del comando Provinciale di Catania e un’autobotte di rincalzo.

Non ci sono notizie di persone coinvolte, intossicate o ferite. Il rogo ha impegnato i vigili del fuoco per diverse ore. Sul posto presenti anche i carabinieri del locale comando di stazione.







Incendio in abitazione ad Altavilla Milicia, quattro intossicati in ospedale

Un incendio è divampato ieri in una palazzina in via Loreto ad Altavilla Milicia nel Palermitano. Le fiamme partite per cause in corso di accertamento hanno danneggiato l’appartamento che si trova al primo piano. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i residenti e spento l’incendio. Il rogo ha provocato tanto fumo che ha invaso l’intera palazzina. Danneggiati sia la cucina che il soggiorno. Padre, madre e due figli sono finiti in ospedale.

Scoppia un incendio in un ristorante a Palermo, paura ma nessun ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in un ristorante a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato la sala del locale Acquolina in Bocca che si trova in via Buonriposo ad angolo con via Oreto. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere i danni. Le cause sono da accertare come si stanno quantificando i danni. Le indagini sul rogo sono condotte dai carabinieri.

L’incendio nella nave Excelsior

Principio di incendio nella nave della Gnv Excelsior partita da Palermo con 493 passeggeri a bordo e 89 membri dell’equipaggio all’una di questa notte e diretta a Genova. L’incendio è stato spento dal personale di bordo. Ma la nave ha dovuto spegnere i motori per consentire le operazioni di soccorso.