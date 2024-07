Momenti di paura al porto di Catania. Un incendio è divampato all’interno di un rimorchio in attesa di imbarcarsi a bordo di una nave. Ad accorgersi del divampare delle fiamme, intorno alle 20, è stato il personale della guardia costiera durante l’attività di controllo del porto. Immediatamente è stata allertata la sala operativa della Capitaneria ha attivato le procedure del piano antincendio del porto.

I soccorsi

Via mare è giunto un rimorchiatore dei vigili del fuoco, mentre via terra una squadra del comando provinciale di Catania. La gente presente al molo 32 è stata fatta allontanare. Sul luogo dell’incendio è giunto anche il personale dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale.

Il container è stato tempestivamente isolato rispetto agli altri container ed ai rimorchi presenti nella stessa area adibita a carico e scarico di merci. A bruciare, all’interno del container, è stato materiale elettronico vario e batterie al litio.

Nessun ferito

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area. Nessuno è rimasto ferito e non risultano danni alle strutture portuali ne inquinamenti. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso per capire cosa abbia provocato l’incendio.









