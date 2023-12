Un incidente stradale è avvenuto stamattina in prima mattinata al Viale Fleming angolo via Milo. Un furgone frigorifero si è scontrato frontalmente con un autobus di linea FCE. L’autista del furgone è rimasto incastrato all’Interno del proprio mezzo.

Subito è stato messo sicurezza il luogo dell’incidente dagli uomini dei vigili del fuoco, tagliando lo sportello del furgone per poter estrarre il conducente e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. È stato portato all’ospedale Garibaldi di Catania, riportava comunque lievi ferite.

La tragedia di Trabia

Un altro incidente drammatico in provincia di Palermo. L’incidente è avvenuto a Trabia lungo la statale 113. Nello scontro è morto un uomo di 70 anni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi.

Il traffico nella zona è bloccato per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Nell’incidente all’ingresso di Trabia nella statale 113 è morto James Kevin Landis, 70 anni, americano residente ad Altavilla Milicia. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un automobilista che si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi. L’incidente si è verificato nei pressi di Villa Cecilia.

Incidente mortale a Capaci, vittima un uomo di 45 anni gravissima la figlia di 15

Incidente mortale la scorsa notte a Capaci. Nello scontro tra un’auto e moto è morto un uomo che stava viaggiando sullo scooter. A bordo con la vittima c’era anche la figlia che stata trasportata all’ospedale Villa Sofia in gravi condizioni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.

L’incidente si è verificato ieri sera in via Giovanni Falcone a Capaci (Pa). A bordo della morto Honda c’era Nunzio Cusimano 45 anni con la figlia di 15 anni. Lo scontro con una Fiat Panda condotta da un uomo di 70 anni.

Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia. Nunzio Cusimano è morto in ospedale attorno alle 3 per le gravi ferite riportate.

