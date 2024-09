“Oggi (ieri ndr) è una giornata di immenso dolore per la nostra comunità. Nelle prime ore del mattino, abbiamo appreso con sgomento della tragica scomparsa del giovane Claudio, coinvolto in un incidente stradale sulla SS288. Claudio, che non aveva ancora raggiunto la maggiore età, ha perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Vogliamo inoltre rivolgere i nostri pensieri e il nostro sostegno agli altri ragazzi coinvolti nell’incidente, che sono attualmente ricoverati in ospedale. Preghiamo per la loro pronta guarigione e restiamo vicini alle loro famiglie in questa difficile prova”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Ramacca Nunzio Vitale, dopo l’incidente stradale autonomo, avvenuto poco dopo le 5:00 di ieri mattina, sulla Strada Statale 288 in territorio di Ramacca.

“Claudio non sarà mai dimenticato”

Il bilancio è pesante: un morto e tre feriti. La vittima è Claudio Gianninò di 15 anni. “In momenti così tragici aggiunge il sindaco -, dobbiamo essere uniti come comunità. Oggi il cuore di Ramacca è ferito profondamente, ma dal dolore nasce la forza per sostenere chi è stato colpito da questa tragedia. Claudio non sarà mai dimenticato. Il suo sorriso e la sua giovane vita resteranno per sempre impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti”.

La dinamica dello schianto

Il 15enne che viaggiava a bordo di un’auto con all’interno, in totale, 4 persone tutte di Ramacca. Il conducente della macchina, un’Audi Q5, che viaggiava in direzione Ramacca, dopo aver perso il controllo per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta finendo fuori strada ribaltandosi. Sul posto successivamente sono arrivati i soccorsi. Il personale sanitario del 118 nulla ha potuto fare per il 15enne che sarebbe deceduto sul colpo. Gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Per estrarre dalle lamiere uno di loro è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri.

Like this: Like Loading...