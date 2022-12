A RAMACCA

Un gravissimo incidente stradale mortale, che ha coinvolto quattro veicoli, di cui due camion, si è registrato stamani lungo la Ss 417, Catania-Gela, in territorio di Ramacca, per come si evince dalle foto fornite dal blog Ultima ora di Franco Assenza.











La vittima

A perdere la vita una donna anziana che viaggiava all’interno della vettura coinvolta. Il sinistro, più precisamente, è avvenuto in prossimità della stazione di servizio Esso, ricadente al Km 43+200 circa. I rilievi li stanno compiendo i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Palagonia. A

seguito del gravissimo impatto tra i veicoli entrati in collisione il traffico ha subito pesanti rallentamenti, ed è stato deviato su percorsi alternativi. La dinamica è al vaglio del comandante del nucleo radiomobile della Compagnia di Palagonia, il luogotenente Santo Zanchì, che si è recato sul logo di questa tragedia, per ricostruirne l’esatta dinamica. Dinamica che potrebbe essere chiarita anche dalle immagini di videosorveglianza del rifornimento Esso. I primi soccorsi sono stati prestati dai sanitari del 118 delle postazioni di Ramacca e Palagonia che, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche il personale dell’Anas per le mansioni di loro competenza e fornire attività di supporto ai carabinieri nei punti in cui è stato deviato il traffico. Si è reso altresì indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia, cui hanno estratto dalle lamiere contorte la vittima, della quale non è stata ancora resa l’identità, e gli altri feriti coinvolti.

Ieri il dramma nel Ragusano

Una donna di 35 anni, originaria della Romania, è morta a causa di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in contrada Zafaglione-Berdia, a Vittoria, nel Ragusano. Secondo quanto emerge in una prima ricostruzione dei carabinieri che hanno in mano le indagini, la vittima era in sella ad uno scooter insieme al marito, quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, si sono scontrati con un’auto, a quanto pare proveniente dalla direzione opposta.

Donna morta, marito in ospedale

L’impatto è stato violento, il ciclomotore è stato distrutto mentre la donna è deceduta poco dopo: il suo cuore ha cessato di battere e quando sono arrivati i primi soccorritori per lei non c’era più nulla da fare. Il marito è stato portato in ospedale ma stando ad alcune fonti investigative riuscirà a salvarsi. Sotto shock il conducente della macchina coinvolto nell’incidente che è stato sentito dalle forze dell’ordine per provare a ricostruire la dinamica dell’impatto. I carabinieri stanno accertando se vi è stata una manovra azzardata, da parte dei conducenti, che potrebbe aver causato l’impatto.

Motociclista morto a Scicli

Nei giorni scorsi, un incidente mortale si è verificato a Cava d’Aliga, a Scicli, nel Ragusano. A perdere la vita, in circostanze ancora poco chiare, è stato un motociclista, che, per cause al vaglio della Polizia municipale, ha perso il controllo del suo mezzo. L’impatto è stato violento, stando al racconto di alcuni testimoni avrebbe sbattuto contro un palo ma gli inquirenti stanno cercando riscontri anche per accertare se si è trattato di un incidente autonomo o se, invece, ci sono dei veicoli coinvolti nell’incidente. Sono stati alcuni passanti, che stavano transitando in quel tratto di strada, a prestare le prime cure al motociclista ma si è compreso subito quanto fossero gravi le lesioni riportate.