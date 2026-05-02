I carabinieri del nucleo operativo e della sezione radiomobile di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 54 anni. L’accusa è di guida in stato di ebbrezza.

L’intervento della pattuglia è avvenuto durante un servizio perlustrativo serale in via Luigi Capuana, all’incrocio con via Etnea, a seguito di un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di alcune persone rimaste ferite. I militari hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per prestare le cure necessarie ai soggetti coinvolti e hanno proceduto all’identificazione dei conducenti.

Tra questi, l’uomo alla guida di un’utilitaria, un catanese di 54 anni domiciliato a Pedara, ha subito manifestato i segni tipici di un’alterazione psicofisica. Il forte alito alcolico e gli sbalzi d’umore mostrati durante le prime fasi degli accertamenti hanno spinto gli operanti ad approfondire il controllo attraverso l’utilizzo dell’etilometro. L’esame ha confermato i sospetti dei militari, evidenziando un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Il Codice della strada fissa il limite massimo di alcol nel sangue a 0,5 g/l, soglia che scende a zero per i neopatentati. Il superamento di tali parametri comporta sanzioni progressive che, a seconda della gravità, spaziano dalla sospensione della patente e sanzioni amministrative fino a conseguenze di natura penale, con l’arresto e la confisca del veicolo, specialmente nei casi in cui la condotta causi un sinistro stradale.