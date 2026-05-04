A Report, Ranucci ha rivendicato la distinzione che considera fondamentale: non avrebbe dato una notizia non verificata, ma avrebbe dichiarato esplicitamente di stare verificando. “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stavamo verificando una notizia”, ha spiegato in trasmissione. Ha poi aggiunto di essere comunque “caduto in un eccesso”, usando la formula “cospargo il capo di cenere” per riconoscere l’impatto delle sue parole.

Nordio, dal canto suo, ha già annunciato un’azione risarcitoria in sede civile. Secondo quanto riferito dal Foglio, che cita fonti qualificate del Ministero, l’istanza farà riferimento al danno reputazionale e alla violazione del Codice deontologico dei giornalisti. Le eventuali somme ottenute saranno devolute in beneficenza.