Coinvolte due vetture, Anas, vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto

A causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture, la strada statale 121 “Catanese” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania all’altezza di Belpasso, in località Piano Tavola. Viabilità regolare in direzione Paternò.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione in direzione Catania nel più breve tempo possibile.

Tragico incidente stradale nel Ragusano, muore un 18enne

Un altro tragico incidente stradale aggiunge un nuovo capitolo alla serie di sinistri mortali che hanno segnato questa drammatica estate. La vittima, Kevin Nicosia, un giovane di 18 anni residente a Vittoria, ha perso la vita in un incidente avvenuto stanotte.

L’incidente si è verificato all’intersezione tra la SP 2 e la SS 115, in prossimità della circonvallazione di Vittoria. Nicosia, in sella a una moto Honda, si è scontrato con una Lancia Y guidata da una donna. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Vittoria per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Muore dopo incidente a Bolognetta, la vittima è Salvatore Cangialosi

Aveva 43 anni Salvatore Cangialosi che ieri è rimasto vittima di un incidente sulla Palermo-Agrigento all’altezza di Bolognetta. Cangialosi viaggiava sulla sua moto quando si è scontrato con una vettura che – verosimilmente – a causa di una manovra errata avrebbe invaso la corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo e l’uomo, sposato e padre di due figli, è stato catapultato sull’asfalto finendo contro un autocarro che lo precedeva e che non ha potuto evitare l’impatto. Le persone a bordo degli altri mezzi coinvolti nello scontro non hanno riportato ferite.

Le cause dell’incidente che ha causato la morte dell’operaio di Cefalà Diana sono in corso di accertamento.

La tragedia nel Ragusano

Commozione e sgomento, dolore e lacrime a Comiso per l’ultimo saluto a Rosario Pace, il giovane di 26 anni morto in un tragico incidente automobilistico sulla Comiso-Santa Croce. I funerali si sono svolti sabato, ed erano presenti centinaia di persone. È il momento del ricordo per il ragazzo, che di professione faceva il cameriere. Chi parla di lui lo descrive come un giovane serio, disponibile e sempre col sorriso.