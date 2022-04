Traffico in tilt nei pressi della svincolo per i Paesi Etnei

Incidente stradale poco dopo le 17.30 sulla Tangenziale di Catania nei pressi della svincolo per i Paesi Etnei sulla Catania-Messina. Ci sarebbero almeno due feriti. Il più grave è stato estratto dall’abitacolo di una Fiat Panda dalla squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento nord del comando provinciale di Catania. Il ferito è stato immediatamente consegnato ai sanitari del 118 presenti sul posto.

Il traffico è in tilt

Traffico in tilt. A causa dell’incidente sulla Tangenziale Ovest di Catania il traffico è fortemente rallentato con formazione di code, in direzione Messina.

Per cause in corso di accertamento, cinque autovetture sono entrate in collisione all’altezza dello svincolo Paesi Etnei.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il Personale della Polizia Stradale sta effettuando rilievi per accertarne le cause e gestendo la viabilità.

Seguiranno aggiornamenti