A Librino

Agenti del Commissariato Librino (CT) in via Palermo hanno eseguito una serie di controlli per fronteggiare l’illegalità diffusa scoprendo che un’intera palazzina, composta da quattro appartamenti, era illegalmente allacciata alla rete elettrica. Per furto aggravato in 4 sono stati denunciati ma nel corso degli accertamenti i poliziotti hanno approfondito le indagini, venendo a capo di una ulteriore serie di reati, per lo più finalizzati all’indebita percezione di sussidi pubblici e per i quali sono in corso approfondimenti e comunicazioni da parte della polizia giudiziaria .

Saranno informati Guardia di Finanza, Inps, Ufficio delle Entrate, Polizia locale, ciò anche al fine di determinare la decadenza dai benefici pubblici non dovuti.

Gli agenti del Commissariato di Adrano, hanno segnalato al Prefetto, ai sensi dell’art. 75 un uomo di anni 37 residente in Adrano per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale. L’ uomo, infatti, fermato durante un regolare controllo del territorio dalla volante, mentre circolava a bordo di un ciclomotore privo di targa e senza l’uso del previsto casco protettivo, sin da subito si era mostrato agitato e aveva dichiarato di non avere con sé alcun documento obbligatorio per la circolazione.

L’uomo ha consegnato un involucro di cellophane con una sostanza in polvere di colore bianco, verosimilmente cocaina, del peso complessivo di grammi 0,49, dichiarando di farne uso personale. Dai controlli è merso che l’uomo era già stato sanzionato per lo stesso illecito amministrativo, motivo per il quale la patente gli era stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Catania.

Sono in corso ulteriori controlli serrati condotti dalla Polizia di Stato nel territorio del comune di Adrano, mirati e alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti, e al rispetto delle norme del codice della strada.