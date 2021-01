ad eseguire l'arresto i carabinieri

I carabinieri hanno arrestato F. M. di 50 anni di Castelvetrano e M. P. di 21 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione in auto a Falsomiele a Palermo sono stati trovati in possesso di quasi 50 grammi di cocaina. I due sono stati bloccati in una zona di spaccio.

I due uomini sono stati portati presso la casa circondariale di Palermo Lorusso Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Ma non si tratta dell’unico arresto per detenzione di sostanze stupefacenti delle ultime ore.

Sabato i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (TP), hanno arrestato C.F., castelvetranese 36enne già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, dopo aver fermato l’uomo per un controllo su strada mentre si trovava a bordo della propria autovettura, hanno avviato la perquisizione dell’auto trovando un sacchetto con circa 40 grammi di cocaina e la somma di 230 euro.

La sostanza è stata posta sotto sequestro mentre l’uomo è stato condotto presso il Comando Compagnia di Mazara del Vallo, dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto. In sede di rito direttissimo, il Giudice competente ha convalidato l’arresto.

Stamane invece, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato per detenzione di droga Federico Siri, 31 anni, di Augusta, socio di fatto in affari di Domenico Stelo, autore quest’ultimo, insieme a Salvatore Saraceno, entrambi augustani, di una rapina i danni di un compro oro commessa sabato a Messina. Gli autori del colpo avrebbero indossato le divise dei carabinieri trafugate dalla sede di una associazione dei carabinieri di Augusta.

La polizia di Siracusa, al comando del dirigente della Squadra mobile Gabriele Presti, ha eseguito una perquisizione nell’attività economica di ricambi di auto di Siri e nel locale sono stati scovati 2,7 chilogrammi di marijuana, imbustata in diverse confezioni, materiale per il confezionamento ed il bilancino digitale di precisione. Nel corso delle perquisizioni nelle case del collaboratore e della compagna di Siri, la polizia ha rinvenuto in un portaocchiali 10 grammi di cocaina.