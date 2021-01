Ad Adrano

Il personale dipendente del Commissariato di Adrano CT) ha denunciato in stato di libertà sei persone adranite, per furto aggravato di acqua ai danni della società ACOSET di Catania. Gli investigatori del Commissariato, hanno individuato e accertato delle irregolarità riguardanti la fornitura di acqua pubblica presso uno stabile delle case popolari di Adrano in viale E. De Filippo.

Sei persone hanno allacciato abusivamente il proprio impianto alla rete idrica, evadendo in tal modo ogni pagamento del canone a discapito della società erogatrice. Eseguiti dei controlli all’interno di ogni singola abitazione presente nello stabile interessato, gli agenti hanno denunciato le persone coinvolte, procedendo al sequestro penale del tubo adibito all’allaccio abusivo per l’erogazione dell’acqua pubblica.

Per il reato di furto aggravato, è prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni e il pagamento della multa da 927,00 euro a 1.500 euro. Del fatto risponde non solo chi ha materialmente commesso l’allaccio abusivo, ma anche chi, più semplicemente, ne ha tratto profitto come è stato accertato dagli Agenti di Polizia del Commissariato.