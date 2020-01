E’ morta dopo diverse ore di agonia in ospedale al Cannizzaro di Catania Angela Sgrò la donna ricoverata d’urgenza dopo essere stata investita mentre transitava a piedi su una strada di periferia a Santa Venerina nel catanese.

La donna è giunta in ospedale trasportata dal 118 ma nonostante tutti i tentativi del personale di emergenza e di quelli dell’ospedale non c’è stato nulla da fare.

E’una vicenda terribile quella di Angela Sgrò, 81 anni lei, la vittima, 78 anni invece la sua investitrice. L’incidente è avvenuto in via Cosentini una strada periferica di Santa Venerina.

La donna di 78 anni, investitrice, era alla guida di un’auto Suzuki Celerio. Immediati i soccorsi ma la vittima è stata trovata già in condizioni politrauamtiche e dunque trasferita in ospedale in codice rosso.

Le condizioni della vittima si sono aggravate con il passare delle ore e nella notte di venerdì è sopraggiunta la morte. Sul caso stanno indagando i vigili urbani di Santa Venerina, i quali hanno proceduto al sequestro del mezzo che ha travolto la pensionata. Alla luce delle morte di Angelo Sgrò, sarebbe al vaglio degli inquirenti la posizione della donna che era alla guida della Suzuki ma bisognerà anche chiarire la dinamica.

E’ possibile che la vittima non stese attraversando ma camminando al margine della strada ma nessuna delle due ipotesi al momento ha riscontro alcuno nelle indagini.

Si tratta dell’ennesima vittima della strada in questo inizio di 2020 che ha contato troppi incidenti e troppi morti e feriti in giro per l’isola

