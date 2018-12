l'apertura il 28 dicembre presso il centro commerciale porte di catania

Il pollo fritto del Colonnello Sanders finalmente si potrà gustare anche in Sicilia! Il 28 dicembre alle ore 10 apre a Catania il primo ristorante KFC – Kentucky Fried Chicken dell’isola, presso il Centro Commerciale Porte di Catania, via Gelso Bianco S.N. 95121.

Il brand ha annunciato il suo arrivo in Sicilia col KFC Day che si è svolto il 16 dicembre in Piazza Nettuno, nelle strade del centro storico e sul lungomare di Catania coinvolgendo oltre 500 persone con giochi, gadget e una divertente “caccia al Colonnello”: un’occasione per entrare nel mondo di KFC e scoprirne la storia e lo spirito accogliente e divertente.

Il ristorante di Catania è il trentesimo locale KFC in Italia, dove l’azienda è presente in 11 regioni, dal Friuli alla Sicilia.

“Allargare la nostra presenza nel Sud del Paese è uno dei nostri obiettivi prioritari e l’apertura del ristorante di Catania ha un valore strategico – afferma Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC Italia – Portare il nostro prodotto in una delle regioni più ricche d’Italia dal punto di vista dell’offerta gastronomica è una sfida che raccogliamo con entusiasmo, forti dell’apprezzamento che il nostro pollo sta avendo in tutto il Paese. I consumatori ci attendono, ce lo dicono attraverso i social network. Siamo felici di arrivare sempre più vicini ai clienti italiani e di offrire l’esperienza del bucket, il nostro contenitore iconico nel quale viene servito il pollo fritto preparato al momento secondo la ricetta originale del Colonnello Sanders”.

Il locale è gestito in franchising dalla Food Group Service, impresa siciliana che opera da anni nel settore della ristorazione e che inaugura con questo locale la collaborazione con KFC Italia.

Il ristorante del Centro Commerciale Porte di Catania si estende su una superficie di circa 300 metri quadri e offre 82 posti a sedere. È aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 21 e fino alle 22 il sabato e la domenica. Nel locale sono disponibili postazioni di ricarica per i device elettronici e il parcheggio è gratuito.

“Siamo molto orgogliosi di essere entrati nella famiglia KFC e di mettere la nostra esperienza a disposizione di un prodotto così apprezzato dai consumatori nel mondo – affermano Francesco Bianco e Salvo Zappalà, Amministratori di Food Group Service – Con questa apertura non solo portiamo il pollo fritto di KFC finalmente in Sicilia, dove era molto atteso, ma diamo un contributo all’economia del territorio, cominciando con l’occupazione: il ristorante dà lavoro a 38 persone provenienti per la maggior parte dalla zona di Catania”.

DA KFC IL POLLO PIÙ FAMOSO DEL MONDO È PREPARATO AL MOMENTO TUTTI I GIORNI

Da KFC è possibile assaggiare il pollo preparato secondo la Original Recipe, la famosa ricetta che il Colonnello Sanders elaborò ispirandosi alla cucina di sua madre: un gusto unico, dovuto alle 11 erbe e spezie segrete mescolate alla farina della panatura del pollo, che poi viene fritto e servito fragrante. Una preparazione che viene fatta al momento, ogni giorno nella cucina del ristorante dai cuochi KFC, che lavorano il pollo a mano seguendo con cura tutti i passaggi, dalla marinatura alla panatura fino alla cottura.

Si possono gustare le famose Hot Wings, piccanti alette di pollo fritte, i Tenders, filetti di pollo fritti, croccanti fuori e tenerissimi all’interno, i Fillet Bites, sfiziosi bocconcini di filetto di pollo marinati, impanati e fritti anch’essi secondo la ricetta originale del Colonnello, il Brazer, filetto di pollo grigliato. E ancora i panini col pollo, le pannocchie cotte al forno, le patatine, il puré con la famosa salsa Gravy, i fagioli BBQ e altri contorni, insalate, dolci e bibite disponibili nella formula free refill: per tutte le bevande non confezionate, il bicchiere si può riempire tutte le volte che si desidera e si possono anche provare i diversi gusti disponibili.

Nata negli Stati Uniti nel 1930, Kentucky Fried Chicken è oggi la più famosa catena al mondo di ristoranti che servono pollo. È leader del mercato di riferimento con oltre 21.000 ristoranti in 131 paesi e dà lavoro a 750.000 persone nel mondo. In Italia KFC arriva nel 2014 e con l’apertura a Catania il 28 dicembre arriva a 30 ristoranti in 11 regioni. KFC è una società del gruppo Yum! Brands Inc. che comprende anche i marchi Pizza Hut e Taco Bell. Con più di 45.000 ristoranti in oltre 140 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo. www.kfc.it