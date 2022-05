La droga ordinata su WhatsApp e il blitz dei carabinieri, 29enne finisce ai domiciliari

Redazione di

12/05/2022

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, hanno arrestato con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi un 29enne, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il via vai a San Giovanni La Punta I militari avevano “sentito” in paese che alcuni giovani di Aci Sant’Antonio per rifornirsi di sostanze stupefacenti, marijuana in particolare, erano soliti recarsi nel vicino comune di San Giovanni La Punta e che le loro ordinazioni della droga allo spacciatore “viaggiavano” su una nota applicazione di messaggistica. Le indagini dei militari E’ bastata pertanto una veloce attività d’indagine per consentir loro di circoscrivere il cerchio a quell’abitazione puntese di via Firenze per accertarsi poi anche, con alcuni servizi di avvistamento, che la loro “trasferta” non sarebbe finita a mani vuote. La perquisizione in casa Infatti, dopo aver constatato l’arrivo di alcuni compratori che a bordo delle loro auto si recavano a casa del presunto spacciatore, successivamente fermati e trovati in possesso della loro dose di marijuana, i militari hanno sfruttato la coincidenza del cancello dell’abitazione del 29enne in quel momento rimasto aperto per effettuare una perquisizione in casa. Il ritrovamento della droga del cane-carabiniere La ricerca, guidata dal cane antidroga, ha consentito di trovare 3 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio all’interno di una scatola di scarpe nascosta sotto il letto nascoste, un bilancino di precisione ed un borsello con la somma di 685 euro in banconote di piccolo taglio. I militari nel balcone hanno trovato una busta di plastica contenente ulteriori 100 grammi. L’uomo è stato messo ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico dal giudice di turno.

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, hanno arrestato con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi un 29enne, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il via vai a San Giovanni La Punta

I militari avevano “sentito” in paese che alcuni giovani di Aci Sant’Antonio per rifornirsi di sostanze stupefacenti, marijuana in particolare, erano soliti recarsi nel vicino comune di San Giovanni La Punta e che le loro ordinazioni della droga allo spacciatore “viaggiavano” su una nota applicazione di messaggistica.

Le indagini dei militari

E’ bastata pertanto una veloce attività d’indagine per consentir loro di circoscrivere il cerchio a quell’abitazione puntese di via Firenze per accertarsi poi anche, con alcuni servizi di avvistamento, che la loro “trasferta” non sarebbe finita a mani vuote.

La perquisizione in casa

Infatti, dopo aver constatato l’arrivo di alcuni compratori che a bordo delle loro auto si recavano a casa del presunto spacciatore, successivamente fermati e trovati in possesso della loro dose di marijuana, i militari hanno sfruttato la coincidenza del cancello dell’abitazione del 29enne in quel momento rimasto aperto per effettuare una perquisizione in casa.

Il ritrovamento della droga del cane-carabiniere

La ricerca, guidata dal cane antidroga, ha consentito di trovare 3 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio all’interno di una scatola di scarpe nascosta sotto il letto nascoste, un bilancino di precisione ed un borsello con la somma di 685 euro in banconote di piccolo taglio. I militari nel balcone hanno trovato una busta di plastica contenente ulteriori 100 grammi. L’uomo è stato messo ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico

dal giudice di turno.