Dopo l'arresto è stato messo in libertà

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Micheal Pappalardo di 28 anni e Gaetano Litrico di 30 anni. Il primo per detenzione e spaccio di marijuana; il secondo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Il 28enne riforniva a domicilio i giovani studenti catanesi. Il ragazzo è stato sorpreso a vendere della marijuana ad uno studente universitario. All’interno della sua casa c’erano 21 dosi, materiale per pesare e confezionare e centinaia di euro in contanti. Dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà.

Litrico, invece, è stato fermato in un appartamento nel quartiere San Cristoforo protetto da un sistema di videosorveglianza. Dentro l’abitazione i poliziotti hanno trovato 14 grammi di cocaina, materiale per pesatura, taglio e confezionamento e a 245 euro in contanti. Il trentenne è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari.