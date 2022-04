L'azienda nata nel 1968

La grande famiglia Ard Discount arriva anche a Mascali, nel Catanese. Questa mattina l’inaugurazione del nuovo punto vendita dell’insegna lanciata da Ergon nel Sud Italia. Si tratta del secondo punto vendita Ard aperto dall’impresa familiare che fa capo ai fratelli Salvo e Angelo Motta, eredi di una radicata tradizione aziendale con una presenza nel settore alimentare da oltre 50 anni.

Un punto vendita moderno

Dopo aver aperto nel 2021 il primo discount Ard a Montepalma, a Misterbianco, arriva oggi “doppietta” per la società affiliata al brand della convenienza e della qualità e di cui è testimonial l’attore siciliano Nino Frassica. Un punto vendita di oltre 600 metri quadrati di area vendita, ampio parcheggio riservato, particolare cura nell’allestimento con un format che aiuta i consumatori nel fare la spesa, e ancora nuove attrezzature che guardano al risparmio energetico. “Siamo molto felici che la nostra insegna continui a svilupparsi e che ciò avvenga anche grazie a imprenditori, tra l’altro dalla lunga storia aziendale, che ci hanno già scelti – commenta Marco Sgarioto, amministratore delegato di Ergon – E’ la conferma di una formula che non solo ha già funzionato anche in quest’area della Sicilia ma che rappresenta un successo tanto da indurre gli imprenditori a bissare aprendo un secondo grande punto vendita, a un anno esatto dalla precedente apertura”.

Raddoppia la famiglia Motta

Per i fratelli Motta questa seconda apertura a marchio Ard rappresenta l’ennesima scommessa imprenditoriale. “Dopo l’apertura del nostro primo punto vendita di Montepalma – afferma Salvatore Motta – siamo felici di continuare un percorso positivamente intrapreso con questo gruppo così affiatato. Un’operazione che rientra in un piano di sviluppo articolato e consolidato nel territorio siciliano, che dà spazio a imprese siciliane e investe sui giovani”. Anche questo discount è pronto a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori. “Il nuovo punto vendita di Mascali – continua Angelo Motta – è strategico, abbraccia una superficie ampia con un grande parcheggio riservato e ci aspettiamo degli ottimi risultati. Crediamo molto in questa operazione e la porteremo avanti con coraggio ed entusiasmo”.

La famiglia imprenditoriale Motta ha avviato la propria attività nel 1968 con i coniugi Alfio e Concetta Motta, alla guida della loro prima bottega alimentare. Da allora ad oggi tutto è cambiato. Adesso l’azienda conta ben 5 supermercati a cui è collegato un laboratorio di panetteria e pasticceria, decine e decine di dipendenti, molti dei quali giovani che hanno dunque trovato l’opportunità di un lavoro.

200 punti vendita Ard

Ard, dal canto suo, ha già superato il tetto dei 200 punti vendita ed è oggi presente su quattro regioni italiane, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, portando ogni giorno migliaia di referenze e di prodotti a marchio nelle case di soddisfatti e attenti consumatori e con prezzi e offerte sempre imbattibili.