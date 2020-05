Dalla tassa pagata dai turisti 12 mila euro

La fontana di Proserpina, la monumentale opera scultorea realizzata nel 1904 nei pressi della Stazione Centrale, sta per tornare a nuova vita. Su disposizione del sindaco Salvo Pogliese, uno dei simboli della città etnea, infatti, è sottoposto a un incisivo intervento di ripulitura in ogni punto del manufatto e delimitato per avviare i lavori di ripristino del sistema di alimentazione elettrica dell’acqua. L’opera, infatti, da parecchi anni funziona a singhiozzo e negli ultimi tempi era diventata addirittura area di ricovero per i senza tetto.

L’amministrazione Comunale ha stanziato 12 mila euro necessari per la sistemazione definitiva, prelevandoli dai fondi della tassa di soggiorno.

Gli interventi sono coordinati dal Direttore del Turismo e capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, in collaborazione con il servizio manutenzione comunale e in pochi giorni restituiranno alla sua antica bellezza una delle fontane monumentali più conosciute di Catania.