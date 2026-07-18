Sortita in tema di politica regionale per il Presidente del senato Ignazio la Russa a Catania (Aci Trezza) per la seconda giornata dell’evento Ecr organizzato da Ruggero Razza che ha portato nella provincia etnea i conservatori europei per parlare di Mediterraneo.

La Russa: “Schifani bis? Ha lavorato bene”

“Schifani bis? Schifani è un mio amico, non decido io ma sicuramente sta lavorando molto bene”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa a margine dell’evento Ecr sul Mediterraneo a Catania.

La Russa è arrivato a Catania per chiudere l’evento durato due giorni. Il momento clou della serata è stato proprio l’atteso faccia a faccia con il Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Ignazio La Russa. Introdotto da Antonio Giordano (Segretario Generale del Partito ECR), La Russa ha risposto alle domande dei giornalisti Antonello Piraneo (Direttore de La Sicilia) e Flaminia Camilletti (La Verità), tracciando un bilancio delle sfide legislative nazionali ed europee.

Dal Piano Mattei al Patto per il Mediterraneo

Nel tardo pomeriggio il dibattito si era concentrato sulle strategie di cooperazione internazionale con il quarto panel: “From the Mattei Plan to Europe’s Pact for the Mediterranean”. Sotto la moderazione di Malgorzata Samojedny (Presidente dell’Opportunity Institute, Polonia), i relatori hanno approfondito la proiezione geopolitica dell’Europa verso il Sud del mondo.

Al tavolo dei relatori si sono succeduti il Presidente dell’Ars e pupillo di La Russa Gaetano Galvagno, Arha Kaush (Presidente del Free & Open Indo-Pacific Forum), Franz Di Bella (CEO di Netith e Vicepresidente vicario di Confindustria Catania), la deputata polacca Monika Pawlowska e l’eurodeputato Ruggero Razza, autore del libro “The Mattei Plan. How Giorgia Meloni Brought Europe Back to the Global Mediterranean”.

Immigrazione e capitale umano: la visione europea

Durante la mattina si era parlato, invece, immigrazione e capitale umano. Moderati dalla giornalista de Il Tempo Eleonora Tomassi, esponenti di primo piano della politica italiana ed europea si sono confrontati sulla gestione dei flussi migratori. Tra i relatori hanno preso la parola il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il deputato polacco Marcin Gwóźdź, il Vicepresidente del Partito ECR Carlo Fidanza e George Simion, deputato e Presidente del partito AUR rumeno (Vicepresidente esecutivo di ECR).

L’evento si conclude nella storica cornice di Palazzo Manganelli con una cena di networking tra i delegati del partito.