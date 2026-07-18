Dramma in provincia di Milano

Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La notizia è stata diffusa nel primo pomeriggio dai vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche del corpo.

La dinamica

Secondo la ricostruzione di vigili del fuoco e carabinieri, il padre e lo zio del bambino erano in acqua insieme al piccolo, quando quest’ultimo si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà. Nel tentativo di soccorrerlo, lo zio è annegato. Il bambino, di 4 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Il padre è sotto choc. Zio, padre e nipote sono di origine indiana.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti due elicotteri del servizio di emergenza, decollati da Milano e da Como, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e ai carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi. Sul posto anche gli operatori del 118. L’area in cui è avvenuto l’incidente è particolarmente impervia e raggiungibile soltanto dopo un lungo tratto a piedi, circostanza che ha reso più complesse le operazioni.

Il recupero del corpo

Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano sulla sponda di Rivolta d’Adda ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.