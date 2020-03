Dal 6 all'8 marzo

Uno scherzo intelligente e raffinato per raccontare con leggerezza una delle più grandi tragedie della storia del teatro.

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo al Piccolo Teatro della Città, nell’ambito del percorso “54esima stagione”, Andrea Tidona porta in scena “Edipo…Seh! – Uno scherzo da Sofocle“, per la regia di Carla Cassola.

Uno spettacolo che mette in risalto le capacità imitatorie dell’attore modicano. Capacità che non si limitano solo alla voce, ma soprattutto lo stile interpretativo di questi “grandi”, dei tic e del “gigioneggiare” di attori come Vittorio Gassman, Renzo Ricci, Ugo Tognazzi, Turi Ferro, Tina Pica, Aldo Fabrizi, Paolo Stoppa, Eduardo De Filippo, Giorgio Strehler. Giorgio Strehler, nell’aldilà, dirige una prova aperta dell’Edipo re di Sofocle.

Gli attori a cui ha affidato i ruoli principali sono tutti grandi interpreti, anche loro trapassati, che hanno fatto la storia del teatro e del cinema italiano. La maggior parte di loro, però, non ha mai avuto a che fare con la tragedia classica. Una per tutte: Tina Pica nel ruolo di Giocasta. Tutto questo, va da sé, genera un sentimento del contrario che suscita grande ilarità fra gli spettatori, senza intaccare comunque, nei momenti più intensi, la forza tragica del testo.

La presenza di Strehler, con tutta la sua foga, la sua passione, la sua iperbolicità, le sue parolacce, gli insulti agli attori che non recitano come lui vorrebbe, danno un continuo straniamento, permettendo anche di sintetizzare le parti meno forti del testo, affidandole alle sue personalissime narrazioni.