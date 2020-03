Soccorse dai vigili del fuoco

Ha perso il controllo della sua auto mentre stava percorrendo l’autostrada, tra gli svincoli nord e sud di Siracusa. Insieme a lei c’era un’amica ed entrambe sono rimaste ferite anche se le loro condizioni non sono gravi, stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti questa notte per soccorrere le vittime. Sulle cause dell’incidente, sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale di Siracusa ma secondo alcune fonti investigative si tratterebbe di un incidente autonomo.

Probabilmente, le amiche stavano per rientrare a casa dopo aver trascorso il sabato sera insieme ma la conducente non avrebbe saputo tenere la macchina in carreggiata, non è escluso che un colpo di sonno possa averle pregiudicato i riflessi. Non è escluso che gli agenti della Polstrada eseguiranno, nelle prossime ore, dei test sulla donna per verificare se fosse sobria. Sono stati alcuni automobilisti in transito su quel tratto autostradale a prestare le prime cure alle vittime poi sottoposte alle cure mediche.