È morto poco dopo un malore avvertito mentre era con alcuni amici per partecipare ad una prova di motocross amatoriale nella zona di Avola.

A perdere la vita è stato Massimo Conforto, 50 anni, siracusano, consulente assicurativo, molto noto nel capoluogo.

Secondo una prima ricostruzione, il cinquantenne, con moglie e figli, si era recato nella mattinata di ieri insieme a degli amici per divertirsi con le moto, una delle sue più grandi passioni. Non si sarebbe sentito bene e quelli che erano con lui lo avrebbero soccorso. Avrebbero così pensato di recarsi in ospedale ma praticamente non ci sono mai arrivati perché il cuore del cinquantenne aveva cessato di battere. Non c’è stato nulla da fare per lui e nel primo pomeriggio è stato constatato il decesso.

Tante le manifestazioni di cordoglio per il consulente assicurativo, numerosi sono ancora i messaggi sulla sua pagina Facebook.