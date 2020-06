Un fermo anche ad Adrano

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano (Ct) hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale Federico Longo, 37 anni, mentre scorrazzava per le vie del centro cittadino a bordo del suo scooter. Giunto nei pressi di via IV Novembre, però, è stato notato e riconosciuto dagli agenti di una Volante. Invitato a fermarsi, approfittando del fatto di essere alla guida di un motociclo, l’uomo è fuggito ma è stato rintracciato nella sua abitazione. Ora dovrà rispondere di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La Polizia di Stato di Catania ha anche eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha arrestato Concetto Questorino, 38 anni, latitante. L’uomo è destinatario di un Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura, dovendo espiare la pena residua di 5 anni e 10 mesi 10 per i reati di rapina aggravata, furto aggravato e in materia di stupefacenti.

Il provvedimento restrittivo, è relativo a diverse condanne, divenute definitive, per reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacentil L’uomo era stato arrestato nell’ambito dell’operazione “Colomba” nel gennaio 2014 ed è stato rintracciato mentre si trovava in strada nel quartiere di S.Cristoforo. È stato portato nella Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).