Denuncia per invasione di terreni

I poliziotti del Commissariato Librino (CT) hanno effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel territorio di competenza e 9 soggetti sono stati indagati in stato di libertà e 1 in stato di arresto.

Un arresto per spaccio

In particolare, nella giornata d’ieri M. A. di 51 anni e appartenente ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Lo spaccio veniva effettuato presso l’abitazione dell’arrestato e, a seguito di perquisizione personale e locale, si è proceduto al sequestro penale di cocaina e denaro quale provento dell’illecita attività.

Invasione di terreni

E. N. M. di anni 40, E. S. di anni 41, entrambi di nazionalità marocchina e F. R. di anni 61 sono stati sorpresi mentre erano intenti a recintare circa 400 metri di verde pubblico e, per tale motivo, sono stati indagati in stato di libertà per il reato d’invasione di terreni pubblici. il terreno è ubicato nei pressi della loro abitazione e, con tale condotta illegale, intendevano creare una pertinenza alle rispettive abitazioni.

Acquisto di cose di sospetta provenienza

Ancora, C. S. di anni 58 è stata indagata in stato di libertà per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza e abuso edilizio dopo che è stato rinvenuto all’interno della sua autovettura un ingente quantitativo di vestiti nuovi ed etichettati e ha riferito di non conoscere l’identità del venditore e non ha fornito alcun documento attestante la lecita provenienza. Durante l’intervento di polizia è stato accertato anche che l’autovettura era sprovvista di copertura assicurativa, ragione per la quale il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e, tra l’altro, presso la propria abitazione sono stati accertati lavori edili abusivi con verosimile aumento di cubatura.