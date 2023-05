Lutto nel mondo della politica, è morto Mimmo Sudano

22/05/2023

Addio al Senatore Sudano. E’ morto a Catania l’ex politico Domenico Sudano, molto noto in città e in tutta la Sicilia. Aveva 82 anni.

Chi era il politico etneo

In passato era stato eletto consigliere comunale a Catania sotto le insegne scudocrociate. Nel capoluogo etneo ha svolto anche il ruolo di assessore e vicesindaco. Ma nella sua carriera politica, oltre all’incarico proprio di vice sindaco di Catania, ci sono mandati da Senatore e da parlamentare regionale e nazionale sempre in schieramenti di centro che vanno dalla Dc al CCD passando per CDU, sempre, insomma, in un partito mdi Centro per finire nell’Unione dei democratici cristiani. Era lo zio di Valeria Sudano, leghista che recentemente si è candidata alla carica di sindaco di Catania per poi rinunciare e appoggiare Enrico Trantino.

Incarichi politici

Nella XIV legislatura fra il 2001 e il 2006 era stato senatore della Repubblica nel gruppo CCD CDU Biancofiore. Uomo dello schieramento di centro nell’ambito della coalizione di centrodestra è stato membro della Commissione Istruzione del Senato e del Comitato Parlamentare per i Servizi Segreti. In seguito nelle XVI legislatura era stato eletto alla Camera nell’Unione di Centro.

In precedenza, nel 1996, era stato eletto deputato regionale nelle liste del CDU e aveva svolto per intero il suo mandato parlamentare all’Ars

Il cordoglio

Immediato il cordoglio del mondo politico catanese e siciliano. Il primo a intervenire è stato l’ex Presidente della Regione Raffaele Lombardo.

“Ho appreso la notizia, tristissima, della scomparsa di Mimmo Sudano. Per oltre 40 anni è stato per me un punto di riferimento politico e umano. Era il capogruppo della Democrazia Cristiana al Consiglio Comunale di Catania quando nel 1980 fui eletto consigliere. Lo ricordo propositivo, paziente, generoso e leale. Da allora non sono mai mancati a tanti di noi i suoi consigli, le sue idee, il suo affetto” ha detto Lombardo.