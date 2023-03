Il lutto

Si è spenta a Catania la signora Maria, madre di Raffaele Lombardo. A diffondere la notizia è stato il fratello dell’ex presidente della Regione e leader del movimento autonomista, Angelo: “Addio vita mia”. La notizia è stata subito raggiunta da un coro numerosissimo di messaggi volti a esprimere tutto l’affetto possibile in un momento tanto delicato per l’ex governatore siciliano e per la sua famiglia.

Mamma di Raffaele e Angelo lombardo

Maria Lombardo aveva più di 90 anni e si è spenta nella mattinata di ieri tra il calore dei suoi familiari. Era la mamma di Raffaele Lombardo, ex governatore siciliano e leader autonomista, e del fratello Angelo, che sui social ha voluto esprimere tutto il proprio dolore per la perdita della cara madre, tramite un breve ma significativo messaggio. Al post sono seguiti poi numerosi messaggi di cordoglio per la grave perdita.

Per Lombardo nei giorni scorsi era arrivata una buona notizia visto che la Cassazione aveva messo la parola fine alle vicende giudiziarie dell’ex governatore. La Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catania contro la sentenza del 7 gennaio del 2022 che lo ha assolto dalle imputazioni di concorso esterno alla mafia, perché il fatto non sussiste, e di reato elettorale aggravato dall’avere favorito la mafia, per non avere commesso il fatto. Il Pg della Cassazione aveva chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado. Un anno fa arriva l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello che giudicava questa vicenda per la seconda volta e adesso la parole fine e la conferma definitiva dell’assoluzione da parte della Cassazione.

Il giorno del funerale

I funerali della mamma del presidente Raffaele Lombardo si terranno nella giornata di oggi, lunedì 27 marzo, alle ore 15, presso la chiesa sita in piazza Santa Maria di Gesù accanto l’istituto Archimede e poi a Grammichele, da dove ha origine la famiglia Lombardo, alle 17.

Alla famiglia di Raffaele Lombardo le condoglianze dell’editore, del direttore e della redazione di BlogSicilia.