tanti i giovani giornalisti che aveva avviato alla professione

E’ un giorno triste per BlogSicilia. E’ morto Giuseppe Mazzone, ex direttore della nostra testata giornalistica per la quale aveva lavorato con grande passione.

Catanese di nascita, giornalista di lungo corso, chi lo ha conosciuto ricorda il suo innegabile ‘fiuto’ per la notizia ed il suo grande senso di praticità.

Sempre scherzoso e sorridente, soprattutto con i colleghi più giovani che molto hanno imparato da lui, seguiva chi si accingeva ad entrare nel mondo del giornalismo con encomiabile cura e dedizione.

Il giornalismo era la sua vera passione, le tante redazioni che ha frequentato la sua casa.

Mazzone aveva lavorato per la carta stampata, la televisione e l’online.

Così lo ricorda il nostro collaboratore Walter Giannò:

“Ciao, direttore Giuseppe Mazzone. Ho saputo che te ne sai andato. Così, all’improvviso. Sì, non ci sentivamo da tempo. Da troppo. Però, caspita, che brutta giornata ora.

Di cose me ne hai insegnate tante al telefono e soprattutto dal vivo quando arrivavi in redazione a BlogSicilia da Catania a Palermo in pullman per dare/mettere ordine.

Anche perché noi, giovincelli digitali, ti mostravamo un nuovo ‘mondo’ che, anziché rigettarlo come i ‘disonauri’, ne eri incuriosito e volevi imparare. Riuscendoci e comprendendo che la ricetta era una ed una soltanto: l’incontro tra il giornalismo vecchio stampo e il nuovo, in sintonia, in complementarietà e non in opposizione.

Per non parlare del fatto che avevi da subito creduto a quel progetto editoriale quand’era ‘solo’ un blog, inviandomi news dalla città etnea via mail e poi chiamandomi al telefono, domenica compresa! E la tua voce, inconfondibile!

Poi, beh… hai messo la tua firma sulla mia domanda per diventare giornalista. E mi hai proposto di scrivere in qualche tua rivista per raccontare il calcio a #Palermo ai cugini catanesi. Onorato.

Com’è che si dice in questi casi? Sì, grazie di tutto. Ma sul serio, non per dire.

Ciao”.

Alla famiglia vanno le condoglianze di BlogSicilia