I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla quinta Sezione Penale del Tribunale etneo hanno arrestato sei persone tutte accusate a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso e attività di commercio, offerta in vendita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di Antonino Sebastiano Battaglia , nato a Catania 27 anni; Salvatore Castorina, catanese di 37 anni; Sebastiano Lombardo, catanee di 31 anni; Rosario Mraglia, catanese di 35 ann; Michele Angelo Fichera, anche lui catanese ma di54 anni e di Rosario Zagame di 48 anni. I primi due erano già detenuti per altra causa nel carcere di Piazza Lnza a Catania, mentre l’ultimo è detenuto anche lui ma nel carcere “Pagliarelli” di Palermo.

Tutti e sei erano già stati coinvolti nell’attività investigativa che, nel gennaio di quest’anno, aveva portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nell’ambito dell’operazione denominata “OVERTRADE” nei confronti di 38 persone, appartenenti al gruppo di Mascalucia articolazione locale della famiglia di cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano.

Il G.I.P. di Catania, originariamente, non aveva però voluto contestare i capi d’imputazione oggetto dell’odierna ordinanza cautelare a carico dei sei arrestati. Il mancato accogliemento degli ordini di custodia, però, non era stato accolto positivamete dalla Procura che avevapresentato una richiesta in appello. Adesso sono scattate le nuove ordinanze dicustodia cautelare che sonos tate eseguite dai Carabinieri

I tre indagati che si trovavavno in liberà ovvero Lombardo, MIraglia e Fichera, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere di Catania Piazza Lanza.

Nell’operzione originaria scattata a metà gennaio, furono 13 le persone portate in carcere, 22 agli arresti domiciliari e 3 le persone sottoposte all’obbligo di presentazione alla P.G. Alle 38 persone fermate vennero contestati, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione con metodo e finalità mafiosa.