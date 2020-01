Sono 13 le persone portate in carcere

Operazione antimafia a catania nei confronti del clan Santapaola-Ercolano. Sono 38 le misure cautelari ordinate dal Gip etneo nei confronti di altrettanti soggetti tra boss e gregari della cosa nostra catanese. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina su delega della Procura di Catania dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania.

Sono 13 le persone portate in carcere, 22 agli arresti domiciliari e 3 le persone sottoposte all’obbligo di presentazione alla P.G. Alle 38 persone fermate vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione con metodo e finalità mafiosa.

L’indagine, denominata “Overtrade”, è stata condotta dal dicembre 2016 allo stesso mese del 2018, tramite attività tecniche e dinamiche, riscontrate dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ed è stata avviata allo scopo di monitorare le attività del gruppo di Mascalucia e dei suoi associati all’indomani della scarcerazione di Salvatore Mazzagliae del genero Mirko Casesa, entrambi personaggi di vertice nella famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola-Ercolano.

Le indagini hanno consentito di accertare non solo la loro appartenenza mafiosa ed una serie di reati fine quali estorsioni mafiose, reati in materia di armi e intestazioni fittizie di beni, ma anche un imponente traffico di stupefacenti di vario tipo che ha come figura centrale Salvatore Mazzaglia, cui vengono contestati 18 capi di imputazione, ed il suo gruppo criminale costituito dal figlio Giovanni, dal genero Mirko Casesa, dal nipote Victor Manganoe da Elena Nicosia, con il compito di mantenere i contatti con gli acquirenti e deputata, unitamente al Mangano, al trasporto e alla consegna dello stupefacente.

Mazzaglia, in particolare, sarebbe riuscito ad ottenere amicizie con esponenti della criminalità organizzata calabrese e con altri gruppi mafiosi operanti nel territorio etneo e nelle altre province siciliane, con i quali ha attivato diversi canali di rifornimento per l’acquisto di ingenti quantitativi hashish, cocaina e marijuana. L’uomo non gestiva nessuna piazza di spaccio sul territorio limitandosi a movimentare grossi quantitativi di stupefacente in favore di importanti acquirenti, i quali ne curavano successivamente la distribuzione agli spacciatori al dettaglio.

Dell’associazione faceva parte anche il figlio Giovanni che affiancava il padre nei traffici più rilevanti, tra i quali la fornitura dello stupefacente in provincia di Siracusa ai fratelli De Simone ed in Provincia di Catania ai fratelli Vacante

Nel corso delle indagini è stata ricostruito un caso di estorsione posta in essere da Mazzaglia e dal genero Casesa in danno di un esercizio commerciale di Nicolosi, e la fittizia attribuzione a Agata Mazzaglia, moglie dei Casesa, della titolarità di una impresa per la commercializzazione di prodotti lattiero caseari e uova (sottoposta a sequestro con l’odierna ordinanza cautelare), al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione.

I nomi degli arrestati

IN CARCERE

Antonino Sebastiano Battaglia, nato a Catania il 23.7.1993

Mirko Pompeo Casesa, nato a Catania il 10.3.1983

Fabio De Simone, nato a Siracusa il 2.5.1975

Maurizio, nato a Siracusa il 9.4.1973

Carmelo Di Salvo, nato a Catania il 17.11.1979

Orazio Fuselli, nato a Catania il 3.11.1983, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese

Giuseppe Lombardo, nato a Palermo il 26.12.1971

Giovanni Mazzaglia, nato a Catania il 9.3.1990

Vincenzo Sapia, nato a Catania il 31.1.196

Davide Lorenzo Sebastiano Scavo, nato a Catania il 15.6.1984

Antonino Scuderi, nato a Catania il 10.3.1965

Lorenzo Sgroi, nato a Catania il 9.2.197

Sebastiano Orazio Tucci, nato a Catania il 26.9.1973

AGLI ARRESTI DOMICILIARI

Massimo Calfiore, nato a Locri (RC) il 23.9.1968, residente a Solarino (SR)

Salvatore Castorina, nato a Catania l’11.6.1983

Francesco Codispoto, nato a Catania il 30.12.1975

Salvatore Culletta, nato a Catania il 18.11.1966

Alfio Currao, nato a Adrano (CT) il 4.5.1967

Maurizio Distefano, nato a Catania l’ 11.1.1976

Michele Angelo Fichera, nato a Catania l’8.11.1966

Mariano Giarrusso, nato a Catania il 19.1.1991

Marco Marsala, nato a Palermo il 9.4.1979, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli

Giuseppe Mascolino, nato a Catania il 9.10.1986

Rosario Miraglia, nato a Catania il 17.4.1985

Elena Nicosia, nata a Catania il 3.10.1984

Antonio Pellegrino, nato a Catania il 2.9.1993,

Angelina Puglisi, nata a Catania il 28.6.1966

Carmelo Carmelo nato a Catania il 19.8.1955

Salvatore Sambataro, nato a Paternò (CT) il 17.7.1984, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca

Luigi Scuderi, nato a Catania il 10.11.1988

Antonino Vacante, nato a Catania il 25.3.1984

Dario Vacante, nato a Catania il 5.10.1986

Rosario Zagame, nato a Catania il 28.11.1972, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli

Silvestro Zingale, nato a Catania il 12.8.1967

Davide Musumeci, nato a Catania il 4.6.1991, residente a Mascalucia in via Vittorio Alfieri n. 7, domiciliato a Mascalucia in via delle Mimose n. 10

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.

Davide Fatuzzo., nato a Catania il 10.2.1976

Antonino Fazzemi , nato a Catania il 16.2.1980

Agata Mazzaglia, nata a Catania il 09.04.1986