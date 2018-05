Arrestato dalla polizia tedesca

Un presunto appartenente al clan Scalisi – articolazione locale della famiglia mafiosa Laudani di Catania – Nicola Amoroso, 37 anni, detto “Cola tri piedi”, latitante dal luglio 2017, è stato arrestato dalla polizia tedesca in Germania, a Biebesheim, nella regione dell’Assia, al termine di indagini congiunte coordinate dalla Dda di Catania e condotte dalla Polizia di Stato con il supporto di Europol.

Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per associazione mafiosa. “L’arresto – sottolineano gli investigatori – è il frutto di un proficuo scambio informativo tra la Polizia italiana e quella tedesca, e rappresenta il primo risultato del progetto ‘Eurosearch’ avviato da Europol e dal Servizio centrale operativo per la localizzazione e cattura di latitanti mafiosi in ambito europeo”.

Amoroso era sfuggito all’arresto perché già all’estero l’11 luglio 2017, quando la squadra mobile di Catania e la polizia di Adrano condussero l’operazione “Illegal duty” nei confronti di 39 persone del clan Scalisi.