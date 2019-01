a causa didue diverse tormente di neve

Tre persone, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, che si erano persi durante un’escursione a Piano Provenzana, sul versante di Lingaglossa dell’Etna, sono stati trovati due ore e soccorsi da vigili del fuoco.

A permetterne il salvataggio anche l’intervento degli operatori della squadra di Topografia applicata al soccorso (Tas) dei pompieri che li hanno geolocalizzati grazie alla rilevazione della posizione dei loro telefonini. I tre, che erano dispersi in una boscaglia, sono stati messi in condizione di sicurezza per essere poi affidati ai controlli medici.

Un gruppo di esploratori scout Cngei di Riposto impegnato in un campo nella zona di Montargano (casa Betania) è, invece, rimasto bloccato questa mattina sulla via del ritorno poichè sorpreso da una tormenta di neve.

In soccorso degli scout, la protezione civile comunale intervenuta con un proprio mezzo che ha accompagnato gli esploratori in difficolta sino alla piazza di Puntalazzo attraverso un servizio navetta. Alle operazioni ha preso parte anche il sindaco di Mascali Luigi Messina, con il supporto del funzionario comunale ing.Michele Spina e Sebastiano Di Prima, dell’ufficio tecnico.

“Considerato che sul posto, sulle prime erano intervenuti alcuni genitori, molti dei quali muniti di auto non adeguatamente attrezzate – afferma il sindaco Luigi Messina – abbiamo subito attivato la nostra protezione civile e con un fuoristrada di proprietà dell’Ente comunale abbiamo aiutato e poi accompagnato gli scout sino alla piazza della frazione di Puntalazzo assicurando un servizio di assistenza in sicurezza”.

Frattanto a Puntalazzo proseguono le operazioni di rimozione della neve che si è depositata copiosamente sulla strada. La Città Metropolitana di Catania in stretto contatto con l’amministrazione comunale, ha incaricato una ditta esterna che è tutt’ora impegnata nella messa in sicurezza delle strade. Le operazioni vengono coordinate dal geom. Platania con la supervisione del sindaco Luigi Messina presente sui luoghi.