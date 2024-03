Quando i social funzionano. E’ il caso del gruppo ‘Mamme di Catania’, un social community nata 12 anni per sostenere, aiutare le donne, per condividere emozioni ed esperienze della maternità, che nei giorni scorsi ha convocato follower e non solo al Nu Doganae (già Vecchia Dogana) per un corso sulla disostruzione pediatrica aperto a tutti.

L’iniziativa

L’iniziativa, curata da Dorotea Scandurra, farmacista e istruttrice nazionale qualificata di Salvamento Agency e nota sui social come Mamma in Pharma, ha illustrato a genitori, nonni, educatori e babysitter nozioni utili sui tagli sicuri degli alimenti e fornito consigli su oggetti e cibi da evitare per un bambino: insomma piccoli consigli per migliorare la vita quotidiana dei più piccoli ed evitare incidenti.

Un importante sessione del seminario è stata dedicata alla prevenzione secondaria in cui i corsisti, con prova pratiche sui manichini, hanno imparato le manovre per disostruire un lattante e un bambino. Al termine del corso, a tutti i partecipanti, è stato rilasciato un attestato.

Il gruppo Mamma di Catania oggi conta oltre 32000 follower sui social e si occupa di organizzare corsi di formazione in collaborazione con esperti del settore e altri professionisti.

La festa di San Patrizio a Catania

Anche Catania festeggerà San Patrizio ricalcando la tradizione della ricorrenza irlandese. Domenica 17 marzo, infatti, Nu Doganae (già Vecchia Dogana) ospiterà una serie di eventi per tutta la famiglia che animeranno l’intera giornata.

Lo spazio ai più piccoli

Dalle 10 spazio ai più piccoli con gli spettacoli ed i laboratori a tema ‘irish’ di Le Star: caccia al tesoro con la pentola d’oro, la green parade con i personaggi tipici della cultura irlandese, face painting, giochi gonfiabili e poi i corsi creativi per piccoli pasticceri, per realizzare le maschere celtiche e costruire un gioco senza tempo e senza confini come l’aquilone. Non mancheranno, ovviamente, le tradizionali sfida genitori-figli e gli show di artisti di strada e altri performer.

Il dj set

Nel pomeriggio, per i più grandi, spazio alla musica con il dj set a cura di Blow Rock ed una lunga maratona live che vedrà protagoniste alcune band di assoluto rilievo della scena musicale siciliana quali Babil on Suite, Jaguar & the Sawanas, Caronda, Unhuman, Nors, Mamu & Co., Southern Dukes e Alessandro Mascali. Come avviene in Irlanda, Boston e New York anche al Nu Doganae di Catania scorreranno fiumi di birra per salutare al meglio la festa che anticipa la primavera. L’ingresso è gratuito.