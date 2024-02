Week end all’insegna della musica a Nu Doganae (già Vecchia Dogana) di Catania dove sabato prossimo 24 febbraio aprirà i battenti la Fiera del disco. Complessivamente saranno in rassegna – e a disposizione di amatori, collezionisti e appassionati in genere – oltre 50mila dischi tra 33 giri, mix 12 pollici, 45 giri, picture disc, flexy e vinili colorati posti in vendita da espositori provenienti da tutto il Sud Italia. Ed ancora CD, DVD, poster, rarità, T-shirt, audiocassette, gadget, accessori e materiale musicale nuovo e usato.

Il Flea Market

Contemporaneamente, fino a domenica 25 febbraio, andrà in scena anche il ‘Flea Market!’, un’occasione unica per scoprire tesori nascosti, oggetti vintage e capi di abbigliamento second hand che daranno un tocco di originalità ai guardaroba di oggi. Si tratta di un progetto dell’Associazione culturale Pop Up market, che ormai da 12 anni si occupa di sostenere artigianato, riciclo e di promuovere la sostenibilità come stile di vita.

Sul palco del teatro di Nu Doganae si alterneranno diversi dj che proporranno musica rigorosamente in vinile. L’ingresso è libero dalle 10 alle 21.

La location del Sicily Balboa Exchange

Negli stessi giorni Nu Doganae, nell’area Nu Rooftop, sarà la location del ‘Sicily Balboa Exchange’, un evento internazionale di swing stile ‘balboa’ in cui i maestri siciliani, guidati da Enzo Mercuri, accoglieranno i colleghi provenienti dalla Spagna e appassionati da tutto il resto d’Europa. Uno scambio che va oltre la musica e la danza: giovedì 22 febbraio sarà servita l’originale paella valenciana innaffiata da sangria, mentre domenica 24 la Sicilia risponderà a pranzo a colpi di caponata, pasta alla Norma e vino Etna Docg. Da non perdere, infine, l’appuntamento di domenica 24 febbraio con la performance live di ‘Original Sicily Jass band’.