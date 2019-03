Le riprese a catania

Mario Venuti apre i casting alla ricerca di figuranti per un nuovo videoclip musicale che sarà girato a Catania. Le selezioni, fa sapere l’organizzazione del celebre cantante siciliano, si svolgeranno in Sicilia il prossimo 25 marzo a Catania. Orario e luogo saranno comunicati in seguito agli iscritti ai casting che invieranno la richiesta di partecipazione allo staff.

Le riprese del nuovo lavoro musicale di Mario Venuti si svolgeranno nel capoluogo etneo nel pomeriggio del 25 marzo. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo alessandra@mariovenuti.it entro giovedì 21 marzo, indicando come oggetto “Casting Per Il Nuovo Video Di Mario Venuti” e specificando numero di persone partecipanti ed età.