La casa protetta dalle telecamere

I Carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato due coniugi catanesi, Roberto Santapaola di 40 anni e Barbara Cusmano, di 36 anni accusati di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Delle Robinie perquisendo l’immobile e trovando un chilo e mezzo di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi. In casa, protetta da un sistema di video sorveglianza, anche 235 euro in contanti. I due arrestati sono stati portati al Piazza Lanza.