esponente del Mpa

Veronica Musumeci, esponente del Mpa, è il nuovo vicesindaco di Mascali. Nei giorni scorsi il sindaco Luigi Messina ha riassegnato le deleghe confermando la presenza di Veronica Musumeci in giunta con le stesse deleghe e attribuendole il nuovo ruolo di vicesindaco.

La Musiumeci vicesindaco di Mascali

“Apprendo con grande orgoglio della nomina di Veronica Musumeci a vicesindaco di Mascali. Una donna che, oltre ad essere un’esponente del nostro gruppo, in questi anni si è spesa tantissimo per la propria comunità: sono certo che saprà interpretare al meglio il ruolo che le è stato assegnato, continuando a rappresentare un valore aggiunto per la giunta Messina. Rivolgo, infine, un ringraziamento al sindaco Messina per la scelta compiuta” commenta il Consigliere Comunale di Catania, Alessandro Campisi. “Ringrazio – ha detto Veronica Musumeci – il sindaco Luigi Messina per avermi riconfermato in questa nuova giunta e anche per la fiducia accordatami con la nomina a vicesindaco. Un percorso che proseguirò all’insegna dell’impegno per la mia comunità, con immutata dedizione, e a favore soprattutto della dei più deboli.

La nuova giunta a Mascali

Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco ha ufficializzato la nascita della nuova giunta comunale, dopo l’azzeramento avvenuto il 4 ottobre scorso. L’esecutivo comunale registra la fuoriuscita definitiva di due assessori, si tratta di Virginia Silvestro e di Carmelo Portogallo per i quali il sindaco ha voluto esprimere il proprio “ringraziamento per il lavoro svolto”. Al loro posto sono stati scelti i neo componenti Angelo Patti e Valentina Gullotta. Sono stati invece riconfermati Veronica Musumeci, Francesca Portogallo e Alfio Maccarrone.

Rimodulate le deleghe

E con la nascita della nuova Giunta sono state rimodulate le deleghe. Veronica Musumeci, alla quale è stata attribuita la nuova carica di vice sindaco, continuerà a detenere le Politiche sociali, Beni e attività culturali, Politiche giovanili, Sistemi informatici, Politiche energetiche, Pubblica istruzione e Rapporti con il Consiglio comunale; Valentina Gullotta: Programmazione negoziata, Programmazione fondi strutturali, Attività produttive e Turismo e Spettacolo; Francesca Portogallo: Attività agricole, Verde pubblico, Cimitero, Pari opportunità, Pubbliche affissioni e Randagismo; Alfio Maccarrone: Personale, Urbanistica, Lavori pubblici, Acquedotto e fognatura, Anagrafe, Stato civile ed elettorale; Angelo Patti: Protezione civile, Sport, Beni confiscati, Edilizia Economica Popolare, Patrimonio e Manutenzioni.