Merce contraffatta

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio al porto di Catania, hanno trovato in un container, 77 mascherine per auto con il marchio “Audi”.

Sottoposta a perizia tecnica effettuata da esperti dalla casa automobilistica detentrice del marchio, la merce è stata sequestrata poiché risultata contraffatta e l’autore dell’illecito è stato denunciato per vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti a indurre in inganno il compratore.

Qualche settimana fa sempre al porto di Catania sono stati sequestrati dai funzionari dell’agenzia delle dogane 12 mila tergicristalli provenienti dalla Cina al porto di Catania. I ricambi erano destinati a una azienda siciliana nel settore dei ricambi auto.

La merce era confezionata con scritte in lingua italiana e con la sola indicazione della marca del prodotto posizionata al di sotto di una bandiera italiana e che avrebbe potuto indurre in inganno il consumatore sulla reale origine del prodotto.

Il rappresentante legale dell’azienda italiana è stato denunciato.