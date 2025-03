Sin dalle prime ore della mattinata oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del XII Reggimento “Sicilia” stanno eseguendo, su tutta la Provincia di Catania, un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di 9 soggetti indagati per “associazione a delinquere di stampo mafioso a carattere armato, estorsione, acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti aggravate dal metodo mafioso”.

L’ indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania da marzo 2021 ad aprile 2023, col coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, trae origine dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia nonché dalle risultanze investigative emerse da precedenti operazioni quali la “Sotto Scacco” e la “Black Lotus”.

Gli accertamenti avrebbero permesso di evidenziare l’egemonia della famiglia mafiosa Santapaola Ercolnao nei Comuni di San Pietro Clarenza e Belpasso, con interessi nelle estorsioni per il recupero crediti e nello spaccio di droga.

Video intercettato un pestaggio

Durante l’operazione i Carabinieri hanno anche assistito e intercettato con le telecamere di sorveglianza una operazione di recupero crediti violenta messa in atto dalla cosca. un vero e proprio pestaggio ai danni del debitore che non poteva pagare.

Si tratta solo di una delle attività messe in campo. Gli interessi della cosca erano vari e variegati e andavano dalla droga alle estorsioni. Il recupero crediti era una conseguenza della prime due attività ed era legati soprattutto alle estorsioni non pagate del tutto ma, in taluni casi, riguardava anche crediti maturati nell’acquisto di partite di droga.

gli inquirenti stanno lavorando anche sull’ipotesi che il recupero potesse avvenire “conto terzi”. Ovvero che un creditore si rivolgesse alla cosca per recuperare un prestito non restituito o un debito maturato soprattutto nell’ambito di affari illeciti comunque autorizzati dalla cosca egemone su quel territorio e non andati a buona fine