Bloccato in flagranza

Un meccanico di Borgo Ogniva, a Catania, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare alcune parti meccaniche e di carrozzeria di una Smart. Sono stati i poliziotti del Commissariato Sezionale “Borgo Ognina” ad arrestare il trentasettenne per il reato di tentato furto aggravato.

Era già stato denunciato

L’uomo, infatti, meccanico di professione e impiegato presso un’officina del centro città, nonostante fosse stato già denunciato lo scorso febbraio per fatti analoghi, nel tardo pomeriggio di domenica è stato nuovamente sorpreso dagli agenti della Volante del predetto Commissariato mentre smontava il paraurti posteriore e il catalizzatore da una Smart parcheggiata per strada in via Firenze.

Alla vista della pattuglia della polizia, l’uomo, tentava subito di allontanarsi fingendo di parlare al telefono, tuttavia gli agenti subito lo hanno bloccato, dichiarandolo in stato di arresto e ponendo sotto sequestro gli arnesi utilizzati per smontare le parti meccaniche e di carrozzeria dell’auto che stava vandalizzando.