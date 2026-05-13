Alle ore 10.30, nella sede dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia a Catania, sarà illustrato il programma della manifestazione in calendario dal 15 al 17 maggio alla Tenuta Ambelia (Militello Val di Catania)

Palermo, 11 — Sarà presentata mercoledì 13, nel corso di un incontro che avrà inizio alle 10.30, presso la sede dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia a Catania (via Vittorio Emanuele, 508 – Tel. 095 451925), la 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo in programma da venerdì 15 a domenica 17 maggio alla Tenuta Ambelia della Regione Siciliana, nel territorio di Militello in Val di Catania.

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il programma completo della manifestazione, organizzata dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, con le attività sportive, allevatoriali, culturali, spettacolari, espositive e divulgative previste nelle tre giornate della Fiera.

Alla presentazione interverranno l’Assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, on. Luca Sammartino, il Commissario Straordinario dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, Ing. Ignazio Mannino e il Direttore dell’Istituto, Dott. Michelangelo Bentivegna.

La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il calendario degli appuntamenti: dai concorsi equestri alla tappa allevatoriale MASAF, dalla valorizzazione delle razze autoctone agli spettacoli, dalle attività per bambini e famiglie all’area espositori, fino ai momenti di approfondimento culturale e all’esposizione storica prevista nell’ambito della manifestazione.

La 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo conferma il ruolo della Tenuta Ambelia come luogo di riferimento per il mondo equestre siciliano e mediterraneo. La manifestazione intende valorizzare il patrimonio ippico e zootecnico dell’Isola, promuovere l’allevamento, lo sport, la cultura rurale, le razze autoctone, il rapporto tra cavallo e territorio, e offrire al pubblico un evento capace di unire competenza tecnica, tradizione, spettacolo e partecipazione.