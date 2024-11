La Giornata internazionale dello studente offre l’occasione per analizzare le tendenze degli studenti italiani nella scelta delle città universitarie, sia in Italia che all’estero. Uno studio condotto da Preply, basato su dati di ricerca online, rivela alcune sorprese siciliane e conferma alcuni trend consolidati.

Catania e Palermo: le siciliane si difendono

Contrariamente alle aspettative, le due maggiori città italiane, Roma e Milano, non dominano la classifica delle città più ricercate per studiare. Roma si attesta al settimo posto, mentre Milano scivola addirittura al quattordicesimo. Tra le città siciliane, Catania si distingue con un onorevole secondo posto, superando metropoli come Roma e Milano, grazie all’attrattiva della sua antica Università. Palermo, pur non raggiungendo le vette della classifica, si posiziona comunque in una fascia intermedia, dimostrando un certo interesse da parte degli studenti. In classifica è tredicesima.

Il Nord Italia domina la classifica: Bergamo in testa

Bergamo si aggiudica il primo posto nella classifica delle città più ricercate dagli studenti, seguita da Catania e Padova, a pari merito. Sette città del Nord Italia si posizionano tra le prime dieci posizioni, a conferma del forte appeal delle università settentrionali. Vicenza, Venezia e Chieti chiudono la classifica.

Preferenze regionali: un’analisi geografica

Lo studio evidenzia anche interessanti dinamiche regionali nelle preferenze degli studenti. Bergamo e Catania attraggono principalmente studenti dalle rispettive regioni, mentre Padova gode di una più ampia copertura, interessando diverse regioni del Nord e Centro Italia, oltre alla Sardegna.

L’Erasmus e il fascino della Spagna

Per quanto riguarda le destinazioni Erasmus, la Spagna si conferma la meta prediletta, con quattro città tra le prime sette. Barcellona guida la classifica, seguita da Lisbona e Parigi. Londra, Stoccolma e Berlino completano il quadro delle città più ambite. A livello di paesi, la Spagna domina le preferenze degli studenti Erasmus, seguita da Inghilterra e Germania. Anche i paesi scandinavi, come Danimarca, Svezia e Norvegia, riscuotono un crescente successo, insieme a Polonia, Francia e Olanda, apprezzati per la qualità accademica e l’offerta culturale.

Parigi, Barcellona e Lisbona: le mete Erasmus più amate

Analizzando le tendenze regionali per le mete Erasmus, Parigi emerge come la città con l’interesse più diffuso in tutta Italia. Barcellona è particolarmente apprezzata in Sicilia, in Calabria e in Friuli-Venezia Giulia, mentre Lisbona registra un netto predominio in Abruzzo.

Metodologia dello studio: un’analisi basata sui dati di ricerca

Lo studio di Preply si basa sull’analisi dei dati di ricerca online tramite strumenti come Semrush e Google Trends. Sono state analizzate le ricerche relative alle università italiane e alle destinazioni Erasmus, considerando il volume di ricerca, l’intenzione di ricerca, il trend e la frequenza delle ricerche nel tempo. L’analisi delle tendenze regionali ha permesso di individuare le preferenze degli studenti in base alla loro provenienza geografica.

Like this: Like Loading...