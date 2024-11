Le forti piogge, le mareggiate e le intense raffiche di vento stanno mettendo a dura prova la zona costiera nord-orientale della Sicilia. L’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, in vigore fino a domani mattina, segnala una situazione di particolare criticità.

Allagamenti nel Catanese e Interventi di Soccorso

Il maltempo ha causato allagamenti nel catanese, mentre l’intera regione è sotto allerta gialla. A Fondachello di Mascali, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto è intervenuta per soccorrere persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni e in auto a causa delle strade allagate

Allerta meteo

Ancora allerta gialla in Sicilia, nelle provincia di Palermo, Trapani e Agrigento, nella giornata di domenica 10 novembre. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Domenica 10 novembre

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Le previsioni dei prossimi giorni

Nei prossimi giorni si osserverà un lieve e temporaneo indebolimento dell’anticiclone, favorevole a maggior nuvolosità specialmente tra Calabria Ionica e Sicilia orientale, aree interessate da qualche pioggia o breve rovescio.

Le previsioni per lunedì 11 novembre

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Asciutto in serata; sul litorale ionico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sull’Appennino giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulle zone interne Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2700 metri. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.