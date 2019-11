“Forza Italia non è l’ago delle bilancia, è il centro di questa parte moderata nel centrodestra, è l’anima vera e centrale. Oggi, con un Salvini moderato che sta studiando da uomo di Stato, come chiedevo che fosse e come gli italiani chiedono che sia, si può andare avanti molto bene, vincere e governare”.

Gianfranco Micicchè, coordinatore regionale di Fi in Sicilia e presidente dell’Ars, sceglie Catania per confermare il cambio di rotta degli azzurri in Sicilia anticipato nei giorni scorsi da BlogSicilia. Un cambio che guarda alla Lega come alleato come conferma a margine della giornata conclusiva dei lavori di Etna19 a Viagrande. “Se pensiamo a quello che hanno fatto questi ultimi governi – ha aggiunto – c’è da mettersi le mani nei capelli. Noi saremo una cosa diversa. Spero si vada a votare presto, e io ne sono convinto. La nostra sarà una vittoria abbastanza netta. Sono sereno e tranquillo. Il futuro – ha concluso – è nostro è degli italiani e dei moderati. Si torna alla normalità dopo le follie degli ultimi anni”.

Da Catania, dunque, parte il nuovo corso nel quale Nino Minardo sarà pontiere fra azzurri e verdi della Lega e parte anche la stagione dei congressi di Forza Italia per dare un coordinatore eletto a tutti i territori.

Ieri a metà mattinata era salito sul palco di #Etna19 il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. “Noi siamo alternativi a Renzi e lui non ha niente a che vedere con noi. Le posizioni e l’elettorato di Renzi sono alternativi al popolo azzurro che oggi ha aperto uno straordinario cantiere di confronto e proposta a Catania”, ha scandito a più riprese l’ex presidente del Parlamento europeo.

Sul centrodestra e le alleanze: “Noi siamo per il centrodestra unito, ma animato da posizioni e sensibilità che si completano. Noi e gli alleati siamo partiti diversi, il partito unico non ci interessa, ma abbiamo un minimo comune denominatore: stop alle tasse, riformare la giustizia per far tornare il Paese a crescere, sostenere le piccole e medie imprese, i commercianti, gli agricoltori, i liberi professionisti perché sono coloro che possono creare posti di lavoro. In Sicilia come in tutta Italia”.

Un percorso segnato, dunque, verso una vera rinascita del Centrodestra