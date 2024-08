Nei giorni scorsi era stato colpito da infarto

“Le condizioni dell’arcivescovo Renna sono in ulteriore miglioramento e possiamo essere più ottimisti e sciogliere la prognosi”. Comincia così il bollettino medico diramato oggi dal Centro Cuore del Policlinico Morgagni di Pedara in provincia di Catania, dove dalla notte fra il 10 e l’11 agosto l’arcivescovo etneo si trova ricoverato dopo un infarto miocardico acuto e il conseguente intervento di angioplastica coronarica.

Il dottor Vincenzo Tolaro, responsabile dell’Utic ed Emodinamica della struttura, aggiunge: “Aspettiamo la normalizzazione di alcuni esami ematologici e quindi lo potremo trasferire in degenza”.

I messaggi di pronta guarigione da tutta Italia

Continuano, intanto, ad arrivare messaggi di pronta guarigione dall’Italia e dal mondo. L’arcivescovo di Catania ha ricevuto la visita del presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, monsignor Antonino Raspanti, che gli ha portato i saluti e gli auguri dei presuli, dei fedeli siciliani e del presidente della Regione, Renato Schifani. Da segnalare anche il messaggio di un vescovo della Tanzania, la cui diocesi è in stretto rapporto con Catania.

In giornata, monsignor Renna ha ricevuto la visita del vicario generale don Vincenzo Branchina, del segretario arcivescovile don Nunzio Schilirò e del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Salvatore Altavilla.

A poche ore dall'infarto, anche la presidente della SAC, Società Aeroporto di Catania, Giovanna Candura, e l'Amministratore Delegato Domenico Torrisi, a nome di tutta la Società, aveva espresso i più sinceri auguri di pronta guarigione all'Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. "In questo momento di difficoltà, SAC S.p.A. è vicina a Sua Eccellenza con affetto e preghiera, auspicando che possa ritornare presto in piena salute per proseguire il suo prezioso Ministero Pastorale".