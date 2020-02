Minaccia anziano con bottiglia di vetro, somalo arrestato per tentata rapina

Cadavere di un giovane recuperato in mare a Catania

Avvistato cadavere in mare a Catania, ricerche in corso

Non manda i due figli minori a scuola e commette un abuso edilizio, denunciata donna a Librino

Futuro per cinquanta precari dell'università di Catania, ok in commissione ad emendamento a Milleproroghe