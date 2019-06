Indaga la polizia

Momenti di paura per un magistrato della corte dei conti palermitano e la moglie. L’aggressione è avvenuta domenica di mattina presto in via Marchese di Villabianca a Palermo.

Un nigeriano ha chiesto dei soldi al magistrato. Una richiesta insistente. Il magistrato ha cercato di spiegare che non aveva monete. Il rifiuto ha scatenato l’ira del migrante che ha cercato prima di picchiare il magistrato sferrando un pugno al volto.

Il bersaglio è stato mancato e la vittima dell’aggressione è riuscita ad entrare nella vettura. A questo punto il nigeriano ha cercato di colpire con calci e pugni la vettura.

Poi è fuggito. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza nella zona gli agenti di polizia sono riusciti ad identificare l’uomo che è stato bloccato e portato nei locali della squadra mobile.